Движение по ВСМ между Москвой и Петербургом запустят в 2028 году

«Мы ориентируемся на завершение и пуск движения на 2028 год», - сказал чиновник в рамках железнодорожного салона техники и технологий пространства 1520 «PRO//Движение.Экспо».

Время в пути по высокоскоростной магистрали составит 2 часа и 15 минут. Стоимость строительства оценили в 1,7 триллиона рублей.

Министр транспорта Виталий Савельев ранее предложил рассмотреть вопрос строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Минском, передает «Радиоточка НСН».

