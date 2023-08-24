Движение по ВСМ между Москвой и Петербургом запустят в 2028 году

Завершить строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург планируется в 2028 году, сообщил замглавы Минтранса России Валентин Иванов.

ВСМ позволит добраться от Москвы до Нижнего Новгорода за два часа

«Мы ориентируемся на завершение и пуск движения на 2028 год», - сказал чиновник в рамках железнодорожного салона техники и технологий пространства 1520 «PRO//Движение.Экспо».

Время в пути по высокоскоростной магистрали составит 2 часа и 15 минут. Стоимость строительства оценили в 1,7 триллиона рублей.

Министр транспорта Виталий Савельев ранее предложил рассмотреть вопрос строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Минском, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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