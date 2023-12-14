Минторг США снова продлил отзыв экспортных привилегий у трех авиакомпаний РФ

В документе речь идёт об авиакомпаниях Nordwind Airlines, «Победа» и S7 Airlines. Отзыв у них экспортных привилегий продлён на 180 дней.

В американском ведомстве указали, что данные авиакомпании продолжают эксплуатировать самолёты, попадающие под действие Правил экспортного администрирования (EAR).

Ранее власти США в очередной раз на шесть месяцев продлили действие экспортных ограничений в отношении российских авиакомпаний «Аэрофлот», Utair и Azur Air, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

