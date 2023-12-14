Минторг США снова продлил отзыв экспортных привилегий у трех авиакомпаний РФ
Министерство торговли США объявило об очередном продлении отзыва экспортных привилегий у трёх российских авиаперевозчиков, сообщает пресс-служба ведомства.
В документе речь идёт об авиакомпаниях Nordwind Airlines, «Победа» и S7 Airlines. Отзыв у них экспортных привилегий продлён на 180 дней.
В американском ведомстве указали, что данные авиакомпании продолжают эксплуатировать самолёты, попадающие под действие Правил экспортного администрирования (EAR).
Ранее власти США в очередной раз на шесть месяцев продлили действие экспортных ограничений в отношении российских авиакомпаний «Аэрофлот», Utair и Azur Air, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru