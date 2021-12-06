Минстрой разъяснил ситуацию со штрафами за остекление балконов

Штрафы за остекление балконов, переустройство помещения или перепланировку существовали и раньше, они не являются нововведением. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя РФ.

Как отмечалось ранее, за самовольную обшивку или остекление балкона россиян будут штрафовать.