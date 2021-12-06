Минстрой разъяснил ситуацию со штрафами за остекление балконов

Штрафы за остекление балконов, переустройство помещения или перепланировку существовали и раньше, они не являются нововведением. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя РФ.

Как отмечалось ранее, за самовольную обшивку или остекление балкона россиян будут штрафовать.

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Так, приказ Минстроя, который вступает в силу с 1 марта 2022 года, отличается от действующих правил тем, что требования к пользованию жилыми помещениями будут предъявляться не только к гражданам, но и к юрлицам, которые являются собственниками помещений.

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ТЕГИ:ШтрафМинстройРоссия
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