Минстрой разъяснил ситуацию со штрафами за остекление балконов
Штрафы за остекление балконов, переустройство помещения или перепланировку существовали и раньше, они не являются нововведением. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя РФ.
Как отмечалось ранее, за самовольную обшивку или остекление балкона россиян будут штрафовать.
Так, приказ Минстроя, который вступает в силу с 1 марта 2022 года, отличается от действующих правил тем, что требования к пользованию жилыми помещениями будут предъявляться не только к гражданам, но и к юрлицам, которые являются собственниками помещений.
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