Россиян начнут штрафовать за остекление балконов
За самовольную обшивку или остекление балкона россиян будут штрафовать, сообщает издание Readovka со ссылкой на приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
По данным ведомства, подобные изменения входят в технический паспорт здания, как элемент оформления фасада, поэтому с 1 марта 2022 года корректировки необходимо будет согласовывать в специальных инстанциях. В документе будет необходимо указать цвет, размер, вес, используемые материалы. В случае нарушения предусмотрен штраф в пяти тысяч рублей.
Как сообщалось ранее, работников жилищно-коммунального хозяйства, а также строителей, необходимо тщательно проверять перед наймом, чтобы избежать некачественно выполненных работ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,8 млн+32 602 / сут.
Умерли
281 тыс.+1 206 / сут.
Выздоровели
8,5 млн+30 593 / сут.
- Клиентам банков будут возвращать потерянные из-за мошенников деньги
- Украине посоветовали брать пример с Финляндии в отношениях с НАТО
- Россиян начнут штрафовать за остекление балконов
- Россиян ждут новые правила получения пенсий
- Пушков отреагировал на запугивания со стороны Украины
- Названа приоритетная причина «проваливания» самолета S7
- Троих вернувшихся из ЮАР россиян перевезли в Талдом
- Глава Красного креста объяснил появление новых разновидностей коронавируса
- Кафельников высказался о победе россиян в Кубке Дэвиса
- В Белоруссии заявили об ответных мерах на санкции Запада
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru