Россиян начнут штрафовать за остекление балконов

За самовольную обшивку или остекление балкона россиян будут штрафовать, сообщает издание Readovka со ссылкой на приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

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По данным ведомства, подобные изменения входят в технический паспорт здания, как элемент оформления фасада, поэтому с 1 марта 2022 года корректировки необходимо будет согласовывать в специальных инстанциях. В документе будет необходимо указать цвет, размер, вес, используемые материалы. В случае нарушения предусмотрен штраф в пяти тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, работников жилищно-коммунального хозяйства, а также строителей, необходимо тщательно проверять перед наймом, чтобы избежать некачественно выполненных работ.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Штрафы
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