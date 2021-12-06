Россиян начнут штрафовать за остекление балконов

По данным ведомства, подобные изменения входят в технический паспорт здания, как элемент оформления фасада, поэтому с 1 марта 2022 года корректировки необходимо будет согласовывать в специальных инстанциях. В документе будет необходимо указать цвет, размер, вес, используемые материалы. В случае нарушения предусмотрен штраф в пяти тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, работников жилищно-коммунального хозяйства, а также строителей, необходимо тщательно проверять перед наймом, чтобы избежать некачественно выполненных работ.

