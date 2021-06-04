Путин предложил давать льготную ипотеку всем семьям с детьми, рождёнными с 2018 года
Президент РФ Владимир Путин предложил расширить программу льготной ипотеки и распространить её на все семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года, сообщает ТАСС.
Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума российский лидер отметил, что в таком случае взять ипотеку по ставке 6% смогут даже те семьи, где пока один ребёнок.
По мнению главы государства, это позволит родителям взять ипотеку по ставке 6%, купить жилье на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит уже при рождении первенца.
Ранее Путин предложил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2022 года, сообщает RT. По его словам, в этом случае предельный размер кредита для всех регионов составит три миллиона рублей, а ставку немного поднимут - до 7% годовых.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+8 947 / сут.
Умерли
123 тыс.+377 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 530 / сут.
- Путин назвал российскую вакцину от коронавируса самой безопасной и эффективной
- Путин предложил давать льготную ипотеку всем семьям с детьми, рождёнными с 2018 года
- Путин предложил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2022 года
- Путин заявил о завершении прокладки труб первой нитки «Северного потока - 2»
- Скончался первый президент АвтоВАЗа Владимир Каданников
- Опасный для вакцинированных штамм коронавируса выявили в Индии
- Телеграм: Питерский форум и вредные датчане
- Россию могут открыть для «вакцинного туризма» с июля
- Матвиенко заявила, что демократия в США «очень захромала»
- Мурашко рассказал о подготовке к исследованию вакцин от COVID-19 на детях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru