Путин предложил давать льготную ипотеку всем семьям с детьми, рождёнными с 2018 года

Президент РФ Владимир Путин предложил расширить программу льготной ипотеки и распространить её на все семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года, сообщает ТАСС.

Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума российский лидер отметил, что в таком случае взять ипотеку по ставке 6% смогут даже те семьи, где пока один ребёнок.

По мнению главы государства, это позволит родителям взять ипотеку по ставке 6%, купить жилье на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит уже при рождении первенца.

Ранее Путин предложил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2022 года, сообщает RT. По его словам, в этом случае предельный размер кредита для всех регионов составит три миллиона рублей, а ставку немного поднимут - до 7% годовых.

