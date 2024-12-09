Минстрой намерен понизить нормативную стоимость жилья в России на 1%

Приказ также утверждает показатели средней рыночной стоимости квадратного метра на первый квартал 2025 года по регионам. При этом наиболее высокий показатель в 233,8 тысячи рублей намерены установить для Чукотки, 182 тысячи рублей – для Ямало-Ненецкого автономного округа, 175,1 тысячи рублей – для Приморского края.

Показатель для Москв в 2025 году снизится на 2% относительно второго квартала 2024 года и составит 174,2 тысячи рублей. Для Санкт-Петербурга средняя рыночная стоимость квадратного метра осталась неизменной и составила 165,3 тысячи рублей.

Ранее замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин заявил, что в 2025 году в России ожидается снижение продаж новостроек. По его словам, с учетом «сумасшедшей» динамики продаж квартир в первом полугодии 2024 года, сейчас продажи упали на 20%. Далее этот тренд будет набирать обороты, передает «Радиоточка НСН».

