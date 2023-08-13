Минсельхоз заявил о снижении цен на картофель на 23%
За последний год цены производителей на картофель снизились на 23,5%. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза пишет ТАСС.
«По данным Минсельхоза России на 9 августа, цены производителей на картофель на 23,5% ниже, чем на ту же дату прошлого года», - сказано в сообщении ведомства.
Цены на подсолнечное масло упали на 13,8%. На сливочное - на 1,8%.
Рост стоимости мяса Минсельхоз объяснил сезонностью. В ведомстве пообещали снижение цен осенью.
По данным Росстата, средняя стоимость обеда из мясных котлет и картофельного пюре выросла до 254,54 рубля. Это максимальный уровень с июня прошлого года, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru