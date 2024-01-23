Минсельхоз готов к «непопулярным» мерам в случае «разгона» цен на молоко

Министерство сельского хозяйства готово применить все необходимые, в том числе, «непопулярные» меры реагирования с целью недопущения «разгона» цен на молоко. Глава ведомства Дмитрий Патрушев выступил с таким предупреждением на XV съезде Национального союза производителей молока.

Министр подчеркнул, что Минсельхоз ориентируется на сохранение стабильности на данном рынке. Патрушев обратился с призывом к представителям отрасли не допускать резкого подъёма цен. По его словам, приоритетный принцип заключается в том, чтобы молочная продукция всегда оставалась доступной.

Глава Минсельхоза в качестве примера напомнил, как соответствующие меры регулирования решили проблему затоваривания на рынке сухого молока и снижения цен на него. По словам Патрушева, в 2023 году такое затоваривание отрицательно повлияло на цены «в сторону снижения».