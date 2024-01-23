Минсельхоз готов к «непопулярным» мерам в случае «разгона» цен на молоко
Министерство сельского хозяйства готово применить все необходимые, в том числе, «непопулярные» меры реагирования с целью недопущения «разгона» цен на молоко. Глава ведомства Дмитрий Патрушев выступил с таким предупреждением на XV съезде Национального союза производителей молока.
Министр подчеркнул, что Минсельхоз ориентируется на сохранение стабильности на данном рынке. Патрушев обратился с призывом к представителям отрасли не допускать резкого подъёма цен. По его словам, приоритетный принцип заключается в том, чтобы молочная продукция всегда оставалась доступной.
Глава Минсельхоза в качестве примера напомнил, как соответствующие меры регулирования решили проблему затоваривания на рынке сухого молока и снижения цен на него. По словам Патрушева, в 2023 году такое затоваривание отрицательно повлияло на цены «в сторону снижения».
Для поддержки бизнеса были расширены возможности экспорта за счет 100%-ной компенсации затрат на транспортировку отдельных продуктов переработки молока. В итоге экспорт сухого молока увеличился в шесть раз по сравнению с 2022 годом. Это позволило избавиться от излишков на российском рынке и скорректировать цены.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по информации Росстата, в 2023 году цены на молоко и молочную продукцию выросли всего на 0,5%. Однако за первые две недели 2024 года пастеризованное молоко подорожало на 0,57%, стерилизованное - на 0,55%.
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