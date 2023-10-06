Минсельхоз: в ряде регионов страны цены на топливо для аграриев не снизились

Вместе с тем, он заметил, что ещё по-прежнему в некоторых регионах страны сохраняется напряжение, связанное с высокими ценами на дизель.

«Очень рассчитываем, что в целом ситуация будет более доступной в части стоимости дизеля для наших сельхозпроизводителей», – добавил Разин.

Ранее Минэнерго призвало нефтяников сдерживать цены на топливо для аграриев, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

