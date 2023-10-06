Минсельхоз: в ряде регионов страны цены на топливо для аграриев не снизились

После мер, принятых правительством РФ, фиксируется снижение цен на топливо для представителей аграрной отрасли, заявил замглавы Минсельхоза Андрей Разин в эфире телеканала «Россия-24».

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Вместе с тем, он заметил, что ещё по-прежнему в некоторых регионах страны сохраняется напряжение, связанное с высокими ценами на дизель.

«Очень рассчитываем, что в целом ситуация будет более доступной в части стоимости дизеля для наших сельхозпроизводителей», – добавил Разин.

Ранее Минэнерго призвало нефтяников сдерживать цены на топливо для аграриев, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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