Минсельхоз: в ряде регионов страны цены на топливо для аграриев не снизились
После мер, принятых правительством РФ, фиксируется снижение цен на топливо для представителей аграрной отрасли, заявил замглавы Минсельхоза Андрей Разин в эфире телеканала «Россия-24».
Вместе с тем, он заметил, что ещё по-прежнему в некоторых регионах страны сохраняется напряжение, связанное с высокими ценами на дизель.
«Очень рассчитываем, что в целом ситуация будет более доступной в части стоимости дизеля для наших сельхозпроизводителей», – добавил Разин.
Ранее Минэнерго призвало нефтяников сдерживать цены на топливо для аграриев, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru