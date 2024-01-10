Глава Росптицесоюза исключила снижение цен на куриный яйца
Генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева в интервью «Парламентской газете» заявила, что поставки из-за рубежа вряд ли позволят снизить цены на куриные яйца.
По её мнению, объём продукции, завезённый в Россию из Азербайджана и Турции оказался недостаточным, чтобы оказать какое-либо влияние на ситуацию на рынке.
Она также указала, что закупочные цены на импортные яйца не ниже, чем у российских производителей, к тому же не удалось добиться ограничения торговых наценок.
«Яйцо дешевле не станет. На мой взгляд, установившиеся цены - 110-125 рублей за десяток - абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта», - заключила Бобылева.
Ранее Турция ввезла в Россию вторую партию пищевых куриных яиц - 316 800 штук. Первая аналогичная партия поступила в страну 3 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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