Глава Росптицесоюза исключила снижение цен на куриный яйца

По её мнению, объём продукции, завезённый в Россию из Азербайджана и Турции оказался недостаточным, чтобы оказать какое-либо влияние на ситуацию на рынке.

Она также указала, что закупочные цены на импортные яйца не ниже, чем у российских производителей, к тому же не удалось добиться ограничения торговых наценок.

«Яйцо дешевле не станет. На мой взгляд, установившиеся цены - 110-125 рублей за десяток - абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта», - заключила Бобылева.

Ранее Турция ввезла в Россию вторую партию пищевых куриных яиц - 316 800 штук. Первая аналогичная партия поступила в страну 3 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».