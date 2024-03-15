Минсельхоз: Россия с начала года увеличила производство вина на 30%

Производство винодельческой продукции в России в январе-феврале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросло на 30%, до 6,8 миллиона декалитров, сообщил Минсельхоз.

Отмечается, что высоким показателям способствует в том числе хороший урожай винограда (760 тысяч тонн за 2023 год).