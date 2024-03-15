Минсельхоз: Россия с начала года увеличила производство вина на 30%
Производство винодельческой продукции в России в январе-феврале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросло на 30%, до 6,8 миллиона декалитров, сообщил Минсельхоз.
Отмечается, что высоким показателям способствует в том числе хороший урожай винограда (760 тысяч тонн за 2023 год).
В 2023 году Россия стала одной из немногих стран, где выросло производство вина, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Международной организации виноградарства и виноделия. По итогам прошлого года российские виноделы увеличили объемы производства на 0,2% - до 490 миллионов литров. Это стало максимальным показателем с 2016 года (517 миллионов).
Отмечается, что Россия осталась на шестом месте в списке крупнейших европейских производителей вина, передает «Радиоточка НСН».
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