Минсельхоз РФ хочет продлить запрет на вывоз риса до конца 2023 года

Министерство сельского хозяйства предлагает продлить запрет на вывоз риса и рисовой крупы из России до конца текущего года. Проект соответствующего постановления кабинета министров появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас временный запрет на вывоз риса из России действует до 30 июня. Решение о его предыдущем продлении было принято правительство в конце 2022 года.

Ограничения не распространяются на экспорт в страны Евразийского экономического союза, Южную Осетию и Абхазию. Впервые временный запрет на вывоз кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы был введён 30 июня 2022 года.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на днях министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва откажется продлить зерновую сделку, если договорённости по ней в полном объёме не заработают до 17 июля.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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