Минсельхоз РФ: экспорт сухой молочной продукции с начала года вырос вдвое
Поставки российской сухой молочной продукции за границу с начала года выросли более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится на сайте Минсельхоза России.
В сообщении уточняется, что поставки молочной продукции необходимо увеличить до 75 тысяч тонн, чтобы выполнить общие \кспортные планы на 2024 год.
Отмечается, что Китай является одним из наиболее перспективных рынков сбыта сухой молочной продукции из России.
Ранее стало известно, что экспорт баранины из России подскочил за год в 11 раз. По итогам 2023 года за рубеж поставлено почти 11 тысяч тонн этого мяса, что в 11 раз больше результата 2022 года, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru