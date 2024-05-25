Минсельхоз РФ: экспорт сухой молочной продукции с начала года вырос вдвое

В сообщении уточняется, что поставки молочной продукции необходимо увеличить до 75 тысяч тонн, чтобы выполнить общие \кспортные планы на 2024 год.

Отмечается, что Китай является одним из наиболее перспективных рынков сбыта сухой молочной продукции из России.

Ранее стало известно, что экспорт баранины из России подскочил за год в 11 раз. По итогам 2023 года за рубеж поставлено почти 11 тысяч тонн этого мяса, что в 11 раз больше результата 2022 года, отмечает «Радиоточка НСН».

