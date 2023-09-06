Минсельхоз рассчитывает возобновить выдачу сельской ипотеки с 2024 года

Льготную сельскую ипотеку, при определённых условиях, могут вновь начать выдавать с 2024 года. Этого не исключил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Он выступил на совместном заседании комитетов Госдумы по контролю и по аграрным вопросам.

Как пояснил глава ведомства, выдача приостановлена, поскольку, увеличились обязательства по ранее выданным кредитам в связи с решением Банка РФ поднять ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых. Минсельхоз рассчитывает получить средства по результатам согласования бюджета, после чего с нового года выдача сельской ипотеки возобновится.

Ранее стало известно, что отечественные уполномоченные кредитные организации временно прекратили оформлять новые ссуды по программе сельской ипотеки из-за увеличения ключевой ставки. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», согласно правительственному постановлению, в рамках программы «Сельская ипотека» сохранилась ставка не более 3% годовых.

