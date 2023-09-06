Минсельхоз рассчитывает возобновить выдачу сельской ипотеки с 2024 года
Льготную сельскую ипотеку, при определённых условиях, могут вновь начать выдавать с 2024 года. Этого не исключил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Он выступил на совместном заседании комитетов Госдумы по контролю и по аграрным вопросам.
Как пояснил глава ведомства, выдача приостановлена, поскольку, увеличились обязательства по ранее выданным кредитам в связи с решением Банка РФ поднять ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых. Минсельхоз рассчитывает получить средства по результатам согласования бюджета, после чего с нового года выдача сельской ипотеки возобновится.
Ранее стало известно, что отечественные уполномоченные кредитные организации временно прекратили оформлять новые ссуды по программе сельской ипотеки из-за увеличения ключевой ставки. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», согласно правительственному постановлению, в рамках программы «Сельская ипотека» сохранилась ставка не более 3% годовых.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минсельхоз рассчитывает возобновить выдачу сельской ипотеки с 2024 года
- Песков оценил план Британии объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией
- Сбербанк остановил переводы по номеру карты в Казахстан
- Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили сокращение добычи нефти
- Войска РФ вновь заняли позиции на юге Работина в Запорожской области
- Минобороны: За сутки перехвачены 12 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган»
- В Москве открыли станции метро «Аэропорт Внуково» и «Пыхтино»
- До последнего украинца: Песков прокомментировал визит Блинкена в Киев
- Тишковец пообещал москвичам долгое бабье лето с 12 по 21 сентября
- Песков: Предстоящие учения Армении и США вызывают настороженность
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru