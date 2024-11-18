Минсельхоз предложил продлить запрет на вывоз риса и рисовой крупы
Минсельхоз РФ предложил продлить временный запрет на вывоз из страны риса и рисовой крупы. Соответствующий проект постановления размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Введённый ранее запрет действует до 31 декабря 2024 года. Согласно документу, Минсельхоз предлагает продлить его ещё на полгода.
«Установить с 1 января по 30 июня 2025 года включительно временный запрет на вывоз риса, за исключением семян риса для посева, и крупы рисовой», - говорится в проекте постановления.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев призвал Минэкономразвития и Минсельхоз проработать импорт картофеля из дружественных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru