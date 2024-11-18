Минсельхоз предложил продлить запрет на вывоз риса и рисовой крупы

Минсельхоз РФ предложил продлить временный запрет на вывоз из страны риса и рисовой крупы. Соответствующий проект постановления размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Введённый ранее запрет действует до 31 декабря 2024 года. Согласно документу, Минсельхоз предлагает продлить его ещё на полгода.

«Установить с 1 января по 30 июня 2025 года включительно временный запрет на вывоз риса, за исключением семян риса для посева, и крупы рисовой», - говорится в проекте постановления.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев призвал Минэкономразвития и Минсельхоз проработать импорт картофеля из дружественных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:РоссияЗапретМинсельхоз

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