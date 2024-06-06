Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт риса из России до конца года

Минсельхоз России предложил продлить запрет на экспорт риса и рисовой крупы на полгода, до 31 декабря. Соответствующий проект постановления был опубликован на портале нормативных правовых актов.

Согласно проекту постановления, временный запрет не будет применяться к экспорту риса в страны ЕАЭС, поставкам для гуманитарной помощи другим государствам, в рамках международных межправительственных соглашений, а также для международных транзитных перевозок и перемещения риса между частями территории России через иностранные государства.

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Помимо этого, запрет также не распространяется на рис, вывозимый с территории России для снабжения, обеспечения деятельности российских воинских формирований за рубежом, поддержания работы российских организаций в городе Байконур и на комплексе «Байконур», а также для обеспечения российских организаций на архипелаге Шпицберген.

Запрет на экспорт риса и рисовой крупы был введен 1 июля 2022 года после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани. Мера направлена на предотвращение дефицита и обеспечение стабильных цен на рисовую продукцию для потребителей. С тех пор запрет неоднократно продлевался, в том числе в прошлом году, сообщали «Известия».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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