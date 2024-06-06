Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт риса из России до конца года

Минсельхоз России предложил продлить запрет на экспорт риса и рисовой крупы на полгода, до 31 декабря. Соответствующий проект постановления был опубликован на портале нормативных правовых актов.

Согласно проекту постановления, временный запрет не будет применяться к экспорту риса в страны ЕАЭС, поставкам для гуманитарной помощи другим государствам, в рамках международных межправительственных соглашений, а также для международных транзитных перевозок и перемещения риса между частями территории России через иностранные государства.