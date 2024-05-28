Экспорт зерна из РФ с начала сельхозгода превысил прошлый сезон
Экспорт зерна из России с начала сельхозгода (с 1 июля 2023 года) превысил 60 миллионов тонн, передает издание «Интерфакс» со ссылкой на председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина.
Отмечается, что экспорт зерна уже на 10 миллионов тонн превысил показатели за аналогичный период прошлого года.
По словам Зернина, объемы экспорта пшеницы также превышают прошлогодние показатели. Он отметил, что прорывом этого года также стало увеличение экспорта кукурузы и ячменя.
Ранее глава Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с «Радиоточкой НСН» сообщил, что Россия поставляет зерно преимущественно в Египет, Турцию, Бангладеш, Пакистан и Алжир.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru