Минсельхоз предложил на полгода продлить запрет на вывоз риса из России

Ограничение на экспорт было введено 1 июля 2022 года из-за аварии на Фёдоровском гидроузле в Краснодарском крае. Власти объяснили свои действия необходимостью исключить риски дефицита и обеспечить стабильные цены.

В последний раз данный запрет продлили до 31 декабря 2023 года. Согласно проекту постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов, Минсельхоз предлагает в очередной раз продлить его по 30 июня 2024 года включительно.

Ранее правительство Индии ввело 20% экспортную пошлину на рис и ограничило порядка 80% его поставок за рубеж, с целью обеспечения собственной продовольственной безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

