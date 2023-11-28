Минсельхоз предложил на полгода продлить запрет на вывоз риса из России
Министерство сельского хозяйства РФ предложило на шесть месяцев продлить запрет на вывоз из страны риса и рисовой крупы.
Ограничение на экспорт было введено 1 июля 2022 года из-за аварии на Фёдоровском гидроузле в Краснодарском крае. Власти объяснили свои действия необходимостью исключить риски дефицита и обеспечить стабильные цены.
В последний раз данный запрет продлили до 31 декабря 2023 года. Согласно проекту постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов, Минсельхоз предлагает в очередной раз продлить его по 30 июня 2024 года включительно.
Ранее правительство Индии ввело 20% экспортную пошлину на рис и ограничило порядка 80% его поставок за рубеж, с целью обеспечения собственной продовольственной безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru