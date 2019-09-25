Минсельхоз оценил ущерб от ЧС в регионах России
Ущерб аграриев от последствий чрезвычайных ситуаций в российских регионах в этом году может составить 11 млрд рублей. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев. Он добавил, что в настоящий момент режим ЧС объявлен в 18 регионах. По оценке ведомства, площадь гибели сельскохозкультур превышает 1 млн га.
Ранее сегодня власти Хабаровского края сообщили, что ущерб аграриям от паводка в 2019-ом превысил последствия от наводнения, которое произошло в 2013 году. Так, общая площадь затопления и переувлажнения сельхозугодий составила 24,2 тыс. га. В 2013-ом – 21,4 тыс. га.
Между тем, эксперты оценили и ущерб от жесткой посадки самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» в кукурузном поле в Подмосковье. Как пишет Ura.ru, по словам специалиста по экологическому земледелию Андрея Лысенкова, он составил сто тысяч рублей. В свою очередь, директор раменского отделения «Русмолоко» Сергей Должников, на чье поле приземлился аварийный лайнер, подчеркнул, что компания не имеет претензий к «Уральским авиалиниям». Он заявил, что главное в этой ситуации, что все пассажиры и члены экипажа живы. А кукуруза «хоть на один процентик обеспечила мягкую посадку».
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