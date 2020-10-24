Минсельхоз опроверг прогноз о подорожании макарон в России
В Минсельхозе РФ не прогнозируют рост цен на макаронные изделия, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Минсельхоз не ожидает значительного роста цен на макаронные изделия. Министерство ведет работу по сохранению стабильной ценовой ситуации на продовольственном рынке, факты необоснованного завышения цен оперативно выявляются и прорабатываются совместно с Федеральной антимонопольной службой и Генеральной прокуратурой», - говорится в сообщении.
По данным Минсельхоза фактором сдерживания цен на зерно является высокий урожай 2020 года в России и выход на мировой рынок зерна урожая других стран-экспортеров во второй половине сезона.
«Текущая ситуация на рынке зерна не окажет значительного влияния на потребительские цены макаронных изделий. В первую очередь конечная цена на полке магазина формируется исходя из большого числа факторов, и прямой зависимости между изменением цен на зерно и цен на макароны нет. Во-вторых, в России порядка 500 производителей макаронных изделий, и, следовательно, конкуренция на рынке не позволит резко увеличить цены. Кроме того, основное влияние на розничные цены оказывает торговая наценка, занимающая значительную долю в конечной стоимости продукта», - прокомментировал заявилени Минсельхоза президент Гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон.
Ранее директор профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков заявил в интервью «Вечерней Москве» о возможном подорожании макарон из-за роста цен на пшеницу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru