Минсельхоз опроверг прогноз о подорожании макарон в России

По данным Минсельхоза фактором сдерживания цен на зерно является высокий урожай 2020 года в России и выход на мировой рынок зерна урожая других стран-экспортеров во второй половине сезона.

«Текущая ситуация на рынке зерна не окажет значительного влияния на потребительские цены макаронных изделий. В первую очередь конечная цена на полке магазина формируется исходя из большого числа факторов, и прямой зависимости между изменением цен на зерно и цен на макароны нет. Во-вторых, в России порядка 500 производителей макаронных изделий, и, следовательно, конкуренция на рынке не позволит резко увеличить цены. Кроме того, основное влияние на розничные цены оказывает торговая наценка, занимающая значительную долю в конечной стоимости продукта», - прокомментировал заявилени Минсельхоза президент Гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон.

Ранее директор профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков заявил в интервью «Вечерней Москве» о возможном подорожании макарон из-за роста цен на пшеницу.

