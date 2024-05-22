Минсельхоз ограничил вылов лосося на Дальнем Востоке
Ограничение на промышленный вылов лосося было введено на Дальнем Востоке до 31 декабря 2024 года. Соответствующее решение принял Минсельхоз РФ.
В приказе министерства говорится, что промышленное рыболовство тихоокеанских лососей было закрыто до конца года «во внутренних морских водах РФ и в территориальном море РФ, прилегающих к территории Камчатского края в Охотском море».
Также вылов лососей был закрыт в реке Амур - как с применением плавных сетей длиной более 100 метров, так и с использование ставных неводов типа «заездок».
Ранее в Рыбном союзе заявили, что импорт атлантического лосося или семги в Россию за последние пять лет сократился в два раза, до 44 тысяч тонн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru