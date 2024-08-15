Минсельхоз не прогнозирует резких скачков цен на продукты в РФ
Министерство сельского хозяйства считает, что резких скачков цен на продукты питания в России можно будет избежать за счёт высокого уровню насыщения внутреннего рынка и применения мер государственной поддержки. Как заявили в ведомстве, отечественные производители не переносят рост себестоимости в отпускные цены в полном объеме, они изыскивают возможности для сдерживания за счет своей рентабельности.
Так в Минсельхозе прокомментировали публикацию «Коммерсанта». По данным издания, значительная инфляция, дорогие кредиты, а также другие негативные факторы вызвали новый виток массового пересмотра производителями продуктов закупочных цен для ретейлеров.
В Минсельхозе констатировали наращивание объёмов производства отечественными предприятиями пищевой промышленности. Так, за первые шесть месяцев текущего года выпуск продуктов вырос на 6,9% к тому же периоду 2023 года. В частности, как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», значительный прирост отмечен в производстве мясной и молочной продукции, растительного масла, круп, муки.
По оценке Минсельхоза, динамика цен на рынке продовольствия на данный момент по большинству номенклатуры не превышает темпов общей инфляции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru