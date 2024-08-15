Минсельхоз не прогнозирует резких скачков цен на продукты в РФ

Министерство сельского хозяйства считает, что резких скачков цен на продукты питания в России можно будет избежать за счёт высокого уровню насыщения внутреннего рынка и применения мер государственной поддержки. Как заявили в ведомстве, отечественные производители не переносят рост себестоимости в отпускные цены в полном объеме, они изыскивают возможности для сдерживания за счет своей рентабельности.

Так в Минсельхозе прокомментировали публикацию «Коммерсанта». По данным издания, значительная инфляция, дорогие кредиты, а также другие негативные факторы вызвали новый виток массового пересмотра производителями продуктов закупочных цен для ретейлеров.