Минсельхоз может ограничить вылов северных и гребенчатых креветок

Кроме того, данная мера может быть введена также из-за отсутствия эффекта действующих мер по сохранению запаса креветок. Проект постановления кабмина РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее стало известно, что вылов рыбы в России сократился на 8%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

