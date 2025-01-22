Минсельхоз может ограничить вылов северных и гребенчатых креветок

Минсельхоз РФ может утвердить ограничения рыболовства в отношении северной и гребенчатой креветки в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне до конца 2025 года в связи с значительным сокращением числа этих ракообразных, сообщает агентство «Прайм».

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Кроме того, данная мера может быть введена также из-за отсутствия эффекта действующих мер по сохранению запаса креветок. Проект постановления кабмина РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее стало известно, что вылов рыбы в России сократился на 8%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/ Сергей Булкин
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