Минсельхоз может ограничить вылов северных и гребенчатых креветок
Минсельхоз РФ может утвердить ограничения рыболовства в отношении северной и гребенчатой креветки в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне до конца 2025 года в связи с значительным сокращением числа этих ракообразных, сообщает агентство «Прайм».
Кроме того, данная мера может быть введена также из-за отсутствия эффекта действующих мер по сохранению запаса креветок. Проект постановления кабмина РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Ранее стало известно, что вылов рыбы в России сократился на 8%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп отметил вклад России в победу во Второй мировой
- Лариса Долина опровергла слухи о госпитализации Буйнова
- Слуцкий назвал «перебором» исполнение гимна перед каждым заседанием Госдумы
- В России подешевели огурцы и яйца
- Трамп пригрозил России новыми санкциями и призвал завершить спецоперацию
- Поезд в Индии сбил 12 человек из другого экспресса из-за паники
- Глава дипломатии ЕС пообещала новые меры поддержки Украины
- Британские ВМС проследят за исследовательским судном «Янтарь»
- «Денег не хватает»: Дрессировщик Куклачев пожаловался на маленькую пенсию
- Минсельхоз может ограничить вылов северных и гребенчатых креветок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru