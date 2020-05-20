Минсельхоз допустил подорожание продовольствия
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев не исключает роста цен на продовольствие в связи с ситуаций, связанной с коронавирусом. Об этом он заявил на совещании у президента РФ Владимира Путина, которое было посвящено положению дел в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
По словам Патрушева, подорожание продукции может скорее всего произойти из-за возросших производственных затрат в аграрном секторе на фоне эпидемии. Как выразился министр, допускаются «определенные корректировки цен», отмечает ОТР.
Вместе с тем, глава Минсельхоза утверждал, что пока цены поддерживаются на сравнительно невысоком уровне. Он также констатировал отсутствие перебоев с поставками продовольствия в российских регионах.
Патрушев заверил, что при выявлении фактов необоснованного повышения цен, министерство и местное руководство обращаются в Федеральную антимонопольную службу и Генпрокуратуру.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru