Минсельхоз допустил подорожание продовольствия

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев не исключает роста цен на продовольствие в связи с ситуаций, связанной с коронавирусом. Об этом он заявил на совещании у президента РФ Владимира Путина, которое было посвящено положению дел в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

По словам Патрушева, подорожание продукции может скорее всего произойти из-за возросших производственных затрат в аграрном секторе на фоне эпидемии. Как выразился министр, допускаются «определенные корректировки цен», отмечает ОТР.





Вместе с тем, глава Минсельхоза утверждал, что пока цены поддерживаются на сравнительно невысоком уровне. Он также констатировал отсутствие перебоев с поставками продовольствия в российских регионах.

Патрушев заверил, что при выявлении фактов необоснованного повышения цен, министерство и местное руководство обращаются в Федеральную антимонопольную службу и Генпрокуратуру.

