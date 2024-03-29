Минпромторг заявил о рисках для X5 из-за иностранного акционера

Представитель ведомства обратил внимание, что нидерландский акционер владеет более 50% уставного капитала компании. Это несет риски нанесения ущерба российскому подразделению, государству и гражданам, сказал Евтухов.

По его словам, в связи с этим ведомство обратилось в суд с просьбой приостановить корпоративные права X5 Retail Group N. V. в отношении российской дочерней компании.

Накануне нидерландская Yandex N.V. объявила о завершении реструктуризации группы. Все активы «Яндекса» в РФ перешли во владение российского юрлица, передает «Радиоточка НСН».

