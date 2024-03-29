Минпромторг заявил о рисках для X5 из-за иностранного акционера
Наличие у российской X5 (сети «Пятерочка, «Перекресток» и «Чижик») основного иностранного акционера в лице нидерландской X5 Retail Group N несет риски для компании, заявил ТАСС статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
Представитель ведомства обратил внимание, что нидерландский акционер владеет более 50% уставного капитала компании. Это несет риски нанесения ущерба российскому подразделению, государству и гражданам, сказал Евтухов.
По его словам, в связи с этим ведомство обратилось в суд с просьбой приостановить корпоративные права X5 Retail Group N. V. в отношении российской дочерней компании.
Накануне нидерландская Yandex N.V. объявила о завершении реструктуризации группы. Все активы «Яндекса» в РФ перешли во владение российского юрлица, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru