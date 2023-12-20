Минпромторг: завод Bridgestone в Ульяновске перейдет к группе S8 Capital

Ульяновский завод японского производителя шин компании Bridgestone, а также московский офис в результате сделки купли-продажи перешли российской группе S8 Capital, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин, сообщает «Интерфакс».

«Дефицита нет»: Китай и Корея заменили ушедшие из РФ бренды летних шин

Он также отметил, что более тысячи сотрудников японской компании продолжат работу после смены владельца.

Bridgestone прекратила производство автомобильных шин в Ульяновске с марта 2022 года.

Ранее производитель шин «Michelin» продал дистрибьютеру весь бизнес в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ЯпонияМинпромторгУльяновскЗавод

Горячие новости

Все новости

партнеры