Минпромторг: завод Bridgestone в Ульяновске перейдет к группе S8 Capital
Ульяновский завод японского производителя шин компании Bridgestone, а также московский офис в результате сделки купли-продажи перешли российской группе S8 Capital, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин, сообщает «Интерфакс».
Он также отметил, что более тысячи сотрудников японской компании продолжат работу после смены владельца.
Bridgestone прекратила производство автомобильных шин в Ульяновске с марта 2022 года.
Ранее производитель шин «Michelin» продал дистрибьютеру весь бизнес в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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