Минпромторг выступил за продление параллельного импорта на 2025 год

Он напомнил, что параллельный импорт был принят «с определёнными целями стимулирования импорта, сохранения доступа к технологиям и определённым группам товаров».

«Министерство выступает принципиально за продление параллельного импорта на 2025 год, но строго с условием его дальнейшего сокращения... до настоящего дня он только расширялся», - заключил Алиханов.

Ранее производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta стали блокировать поставки своей продукции в Россию через параллельный импорт, сообщает «Свободная пресса».

