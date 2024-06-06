Минпромторг выступил за продление параллельного импорта на 2025 год

Министерство промышленности и торговли выступает за продление действия в России механизма параллельного импорта на 2025 год. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов.

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Он напомнил, что параллельный импорт был принят «с определёнными целями стимулирования импорта, сохранения доступа к технологиям и определённым группам товаров».

«Министерство выступает принципиально за продление параллельного импорта на 2025 год, но строго с условием его дальнейшего сокращения... до настоящего дня он только расширялся», - заключил Алиханов.

Ранее производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta стали блокировать поставки своей продукции в Россию через параллельный импорт, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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