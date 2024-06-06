Минпромторг выступил за продление параллельного импорта на 2025 год
Министерство промышленности и торговли выступает за продление действия в России механизма параллельного импорта на 2025 год. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов.
Он напомнил, что параллельный импорт был принят «с определёнными целями стимулирования импорта, сохранения доступа к технологиям и определённым группам товаров».
«Министерство выступает принципиально за продление параллельного импорта на 2025 год, но строго с условием его дальнейшего сокращения... до настоящего дня он только расширялся», - заключил Алиханов.
Ранее производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta стали блокировать поставки своей продукции в Россию через параллельный импорт, сообщает «Свободная пресса».
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