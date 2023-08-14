Минпромторг выступил против указания цен товаров за килограмм и литр
Министерство промышленности и торговли России подвергло критике проект закона, требующий от торговых точек обозначать стоимость продуктов питания за круглую единицу меры, — 1 л или 1 кг, сообщают «Известия».
Как считают в ведомстве, торговые сети столкнутся с расходами для пересчёта веса и объёма продуктов, что приведет к их подорожанию. А для некоторых продуктов такая инициатива и вовсе неактуальна. Например, для чая, кофе, чипсов. В министерстве отметили, что законопроект нуждается в доработке.
Ранее в Минпромторге заявили, что предпосылок для роста цен на продукты в России в ближайшее время нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru