Минпромторг выступил против указания цен товаров за килограмм и литр

Как считают в ведомстве, торговые сети столкнутся с расходами для пересчёта веса и объёма продуктов, что приведет к их подорожанию. А для некоторых продуктов такая инициатива и вовсе неактуальна. Например, для чая, кофе, чипсов. В министерстве отметили, что законопроект нуждается в доработке.

Ранее в Минпромторге заявили, что предпосылок для роста цен на продукты в России в ближайшее время нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

