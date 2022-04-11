Минпромторг уточнил критерии параллельного импорта товаров
Минпромторг разрешит параллельный импорт в Россию продукции тех брендов, которые прекратили или приостановили свою работу в стране. Об этом пишут «Известия».
По данным издания, ведомство работает над составлением списка брендов, продукцию которых можно будет ввозить в РФ без разрешения правообладателей. Ожидается, что в перечень внесут производителей одежды, обуви и других вещей.
При этом в министерстве подчеркнули, что параллельный импорт рассчитан на ввоз оригинальных товаров по альтернативным каналам поставок и не предполагает легализацию контрафакта.
В конце марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ, допускающий импорт зарубежных товаров в страну без разрешения правообладателя для удовлетворения внутреннего спроса, напоминает телеканал «360». Отмечалось, что на формирование списка продукции будет влиять предложение заинтересованных федеральных органов власти, пишет РИА ФАН.
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