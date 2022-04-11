Минпромторг уточнил критерии параллельного импорта товаров

По данным издания, ведомство работает над составлением списка брендов, продукцию которых можно будет ввозить в РФ без разрешения правообладателей. Ожидается, что в перечень внесут производителей одежды, обуви и других вещей.

При этом в министерстве подчеркнули, что параллельный импорт рассчитан на ввоз оригинальных товаров по альтернативным каналам поставок и не предполагает легализацию контрафакта.

В конце марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ, допускающий импорт зарубежных товаров в страну без разрешения правообладателя для удовлетворения внутреннего спроса, напоминает телеканал «360». Отмечалось, что на формирование списка продукции будет влиять предложение заинтересованных федеральных органов власти, пишет РИА ФАН.

