Минпромторг сообщил о снижении цен на овощи

Заметное снижение цен на овощи из борщевого набора отмечается в России. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

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«Тенденция к снижению цен заметна и у производителей, и у торговых сетей, при этом наиболее существенное снижение цен зафиксировано на фермерских рынках и рынках выходного дня», — приводит слова Евтухова пресс-служба Минпромторга.

По данным ведомства, цены на морковь снизились более чем на 11%, на картофель — почти на 6,5%, на лук — почти на 1% по сравнению с предыдущей неделей.

Согласно данным Росстата, с 27 июля по 2 августа цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 3,1%.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Венявский
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