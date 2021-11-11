Минпромторг предложил повысить пошлину на экспорт лома черных металлов
Минимальный уровень экспортной пошлины на лом черных металлов может вырасти с €70 до €100 за тонну из-за роста цен на лом. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
Замглавы Минпромторга напомнил, что в этом году пошлина на экспорт лома черных металлов увеличивалась уже дважды. Эти меры позволили снизить объемы вывоза лома из страны, стабилизировав цены на арматуру летом. Однако в октябре цены на эту продукцию резко выросли, в том числе из-за спекулятивной политики трейдеров, отмечает РЕН ТВ.
«Поскольку данная мера уже показала свою эффективность, а также с учетом того, что сегодня на внешнем рынке вновь наблюдается очередной рост цен на лом, считаем целесообразным реализовать следующий этап и повысить пошлину до €100 за тонну», — цитирует Евтухова ТАСС.
В июне правительство ввело 5-процентную пошлину на экспорт лома черных металлов, которая должна составлять не менее €70 за тонну. Мера действует с 1 августа по 31 декабря, пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,9 млн+38 058 / сут.
Умерли
38 058+-1 102 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+34 565 / сут.
- Минпромторг предложил повысить пошлину на экспорт лома черных металлов
- Новые штрафы для российских водителей появились в проекте нового КоАП
- Названы самые «снежные» российские города
- Новый глава МИД Японии заявил о желании развивать отношения с Россией
- В США россиянина приговорили к 10 годам заключения за мошенничество
- Илон Маск продал акции Tesla более чем на $1 млрд
- Самозанятых в России стало больше в 2,4 раза
- Гинцбург: Разрабатывается лекарство, подавляющее размножение коронавируса
- Спрогнозирован рост тарифов на интернет и ТВ
- Блинкен обвинил Россию в эскалации в Донбассе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru