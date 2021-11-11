Минпромторг предложил повысить пошлину на экспорт лома черных металлов

Минимальный уровень экспортной пошлины на лом черных металлов может вырасти с €70 до €100 за тонну из-за роста цен на лом. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

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Замглавы Минпромторга напомнил, что в этом году пошлина на экспорт лома черных металлов увеличивалась уже дважды. Эти меры позволили снизить объемы вывоза лома из страны, стабилизировав цены на арматуру летом. Однако в октябре цены на эту продукцию резко выросли, в том числе из-за спекулятивной политики трейдеров, отмечает РЕН ТВ.

«Поскольку данная мера уже показала свою эффективность, а также с учетом того, что сегодня на внешнем рынке вновь наблюдается очередной рост цен на лом, считаем целесообразным реализовать следующий этап и повысить пошлину до €100 за тонну», — цитирует Евтухова ТАСС.

В июне правительство ввело 5-процентную пошлину на экспорт лома черных металлов, которая должна составлять не менее €70 за тонну. Мера действует с 1 августа по 31 декабря, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кондратюк
ТЕГИ:ПошлиныМинпромторг
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