Минпромторг рассмотрит возможность снижения НДС на социально значимые товары

Минпромторг рассмотрит возможность снизить НДС на социально значимые товары и оценит целесообразность подобного решения. Об этом заявил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

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Как напомнил чиновник, крупные отечественные ретейлеры уже ограничили наценку на социально значимые товары до 5-10 процентов. Кроме того, на данный момент в РФ зафиксирована отрицательная инфляция. Евтухов призвал сначала проанализировать сложившуюся ситуацию.

«В рамках обсуждения между Минфином, Минпромторгом, Минэком и другими заинтересованными ведомствами сейчас оценивается целесообразность и самое главное — возможные последствия этого решения. Решение по обнулению НДС, конечно, может быть принято, но прежде мы все должны четко понимать — приведет ли это к снижению цен, или нет», — приводит слова замминистра РИА Новости.

Евтухов добавил, что Минпромторг оказывает поддержку отрасли с помощью льготных рыночных инструментов. В частности, ведомство сокращает цепочки посредников и развивает многоформатную розницу.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:ТорговляМинпромторгНДС
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