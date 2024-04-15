Минпромторг: продажи российских вин в 2023 году выросли на 20%
Продажи российских вин на внутреннем рынке в 2023 году увеличились на 20%, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
Рост спроса на отечественные вина чиновник связал с мерами государственной поддержки отрасли. Он уточнил, что в прошлом году рынок российских вин увеличился до 786 миллионов литров без учета заведений общепита, пишет ТАСС.
По словам Евтухова, 564 миллиона литров пришлось на тихие вина, 216 миллионов - на игристые. В ценовой категории до 500 рублей российская продукция заняла 85% рынка, обратил внимание представитель ведомства.
Ранее в Ассоциации виноградарей и виноделов России выступили с инициативой ввести пошлину в размере 200% на вино из стран НАТО, напоминает «Радиоточка НСН».
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