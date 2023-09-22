Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке растительных масел

«Провести с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации пищевых растительных масел», — указано в документе.

В эксперимент могут включить соевое, арахисовое, оливковое, пальмовое, подсолнечное, рапсовое масла, маргарин, какао-масло и какао-жир, другие нелетучие жиры и масла.

Ожидается, что меры позволят протестировать технологии нанесения средств идентификации на такую продукцию, апробировать механизмы маркировки для противодействия незаконному ввозу, производству и обороту масел. Кроме того, эксперимент проводится повышения собираемости налогов, таможенных платежей и организации эффективного взаимодействия госорганов с участниками оборота.

