Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке растительных масел
Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пищевых растительных масел, упакованных в потребительскую упаковку. Проект постановления ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«Провести с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации пищевых растительных масел», — указано в документе.
В эксперимент могут включить соевое, арахисовое, оливковое, пальмовое, подсолнечное, рапсовое масла, маргарин, какао-масло и какао-жир, другие нелетучие жиры и масла.
Ожидается, что меры позволят протестировать технологии нанесения средств идентификации на такую продукцию, апробировать механизмы маркировки для противодействия незаконному ввозу, производству и обороту масел. Кроме того, эксперимент проводится повышения собираемости налогов, таможенных платежей и организации эффективного взаимодействия госорганов с участниками оборота.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru