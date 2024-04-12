Минпромторг предложил продлить запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов

В ведомстве указали, что это позволит увеличить загрузку «производственных мощностей российских предприятий по переработке отходов и лома драгметаллов, в том числе аффинажных заводов».

«Предлагается продлить действующий 30 апреля 2024 года запрет на вывоз из России отхода и лома драгоценных металлов с 1 мая 2024 года по 31 октября 2024 года», - уточнили в министерстве.

Ранее Минпромторг предложил расширить перечень одежды, подлежащей маркировке, включив в него в том числе нижнее белье, купальники и головные уборы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

