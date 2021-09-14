СМИ: В России втрое увеличат налог на добычу для металлургов
Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургических компаний может увеличиться до 3—5% от выручки компаний. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, соответствующая мера указана в обновленном проекте основных направлений налоговой и бюджетной политики, подготовленном министерством финансов РФ.
Как отметил близкий к правительству источник газеты, сейчас идет активное обсуждение изменений в Налоговый кодекс о росте НДПИ. Предполагается, что коэффициент к ставке НДПИ будет увеличен с 3,5 до 10, таким образом, налог увеличится почти втрое. Изменения в налоговый кодекс могут быть внесены уже 20 сентября.
В Минфине пояснили, что увеличение налога объясняется недостаточным объемом инвестиций от компаний в последние годы. При этом доходы металлургических предприятий растут, отмечает Ura.ru. По оценкам экспертов, при повышении НДПИ налоговая нагрузка на отрасль может увеличиться почти на 100 млрд рублей в год.
Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал повышение НДПИ для компаний в сфере металлургической промышленности, изменения вступят в силу в следующем году, напоминает RT.
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