Минпромторг поддержал интернет-торговлю алкоголем

В министерстве на это ответили, что в интернете существует постоянный спрос на покупку алкоголя. Так как его продажа таким способом сейчас запрещена, то спрос удовлетворяет нелегальный рынок, предает РИА Новости. В связи с этим Минпромторг поддерживает инициативу по созданию цивилизованного рынка интернет-торговли алкоголем путем внесения изменений в Федеральный закон № 171-ФЗ.

В ответе на запрос депутата также говорится, что нормативно-правовым регулированием в сфере производства и оборота алкогольной продукции занимается Минфин РФ.

Сейчас проект соответствующего закона находится на рассмотрении в кабмине.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что полностью отказываться от употребленияалкоголя может быть опасно для здоровья. Однако врач-нарколог «Института профилактики» Александр Ковтун засомневался в правильности такого мнения, сообщает телеканал «360».

