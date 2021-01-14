Минпромторг поддержал интернет-торговлю алкоголем
Минпромторг РФ поддержал легализацию дистанционной торговли алкоголем. Ранее с такой инициативой выступил первый замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.
Парламентарий предложил это в период новогодних праздников, обосновав тем, что такой формат торговли мог бы стать профилактической мерой в плане сдерживания распространения коронавирусной инфекции, а также положительно повлиял на бизнес.
В министерстве на это ответили, что в интернете существует постоянный спрос на покупку алкоголя. Так как его продажа таким способом сейчас запрещена, то спрос удовлетворяет нелегальный рынок, предает РИА Новости. В связи с этим Минпромторг поддерживает инициативу по созданию цивилизованного рынка интернет-торговли алкоголем путем внесения изменений в Федеральный закон № 171-ФЗ.
В ответе на запрос депутата также говорится, что нормативно-правовым регулированием в сфере производства и оборота алкогольной продукции занимается Минфин РФ.
Сейчас проект соответствующего закона находится на рассмотрении в кабмине.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что полностью отказываться от употребленияалкоголя может быть опасно для здоровья. Однако врач-нарколог «Института профилактики» Александр Ковтун засомневался в правильности такого мнения, сообщает телеканал «360».
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