Мясников назвал «неправильным» полный отказ от алкоголя

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе малых доз алкоголя в плане профилактики ряда заболеваний. По его словам, немалое число исследований показывает, что те, кто позволяют себе спиртное в небольших количествах, живут дольше, а также меньше болеют.

Более, того, полный отказ от алкоголя Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал неправильным. При этом он призвал бросить курить, так как в большинстве онкологических заболеваний табачные изделия выступают главной причиной развития злокачественных новообразований.

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В то же время, Александр Мясников подчеркнул необходимость соблюдения нормы при приёме алкоголя, так как регулярное превышение рекомендуемых пределов может серьёзно навредить здоровью.

Безопасной ежедневной дозой он назвал 20 граммов в пересчёте на чистый спирт. Это значит: либо рюмка крепкого напитка, либо бокал вина, либо кружка пива.

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Фото: facebook.com/Александр Леонидович Мясников
ТЕГИ:КурениеВрачиАлкоголь
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