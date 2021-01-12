Мясников назвал «неправильным» полный отказ от алкоголя

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе малых доз алкоголя в плане профилактики ряда заболеваний. По его словам, немалое число исследований показывает, что те, кто позволяют себе спиртное в небольших количествах, живут дольше, а также меньше болеют.

Более, того, полный отказ от алкоголя Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал неправильным. При этом он призвал бросить курить, так как в большинстве онкологических заболеваний табачные изделия выступают главной причиной развития злокачественных новообразований.