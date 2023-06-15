«Бизнеса не будет»: В АКИТ выступили против регулирования маркетплейсов

«Я не считаю, что нужно запрещать собственные продажи товаров, это неправильно, бизнес будет работать в той логике, в которой он работает, иначе этого бизнеса просто не будет. Запретить кому- то работать с партнерами, а кому-то разрешить – это значит делить рынок на две части. К нам с такой проблемой никогда не обращались, что независимые продавцы не могут конкурировать с товарами самого маркетплейса. Товарами торгуют игроки разного размера, там выставляются как крупнейшие игроки с большими складами, так и маленькие игроки, которые более гибкие. У каждого свои преимущества. Я не знаю, в чем проблема», - объяснил он свою позицию.

Собеседник НСН также подчеркнул, что маркетплейсы меняют правила игры для партнеров, исходя из внешних условий, это нормальная практика. Предприниматель может выбрать другую площадку, если ему не подходят новые условия, это подстегивает конкуренцию.

«Рынок проходит период становления, правила игры на этом рынке сейчас только закладываются. Меняется ситуация, меняются условия и внешние факторы. Все меняется ежедневно, о каких фиксированных условиях можно говорить? У нас законодательство меняется быстрее, новые законы выходят каждую неделю. У нас много площадок и это подстегивает конкуренцию между ними. Главное, чтобы у предпринимателя было время забрать с площадки товар, если ему не подходят новые условия. На это сегодня есть две недели, этого вполне достаточно. Полгода – это нереальный срок, внешняя среда меняется быстрее», - заключил он.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в разговоре с «Радиоточкой НСН» высказался о будущем маркетплейсов в стране, а также назвал самые популярные онлайн-покупки среди россиян.

