Минпромторг опроверг сообщения об отказе от укороченного «Суперджета»

Минпромторг опроверг появившиеся в прессе сообщения о том, что принято решение отказаться от разработки укороченной версии самолета Sukhoi SuperJet-100 на 75 пассажирских мест, сообщает Ura.ru

Ранее об отказе от производства этой модификации лайнера журналистам рассказал председатель совета директоров и совладелец S7 Group Владислав Филев и еще один анонимный источник. При этом решение якобы мотивировалось отсутствием спроса.