Минпромторг опроверг сообщения об отказе от укороченного «Суперджета»

Минпромторг опроверг появившиеся в прессе сообщения о том, что принято решение отказаться от разработки укороченной версии самолета Sukhoi SuperJet-100 на 75 пассажирских мест, сообщает Ura.ru

Ранее об отказе от производства этой модификации лайнера журналистам рассказал председатель совета директоров и совладелец S7 Group Владислав Филев и еще один анонимный источник. При этом решение якобы мотивировалось отсутствием спроса.

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Ранее стало известно, что от «Суперджетов» решил избавиться последний зарубежный перевозчик – мексиканская авиакомпания InterJet. Компания в свое время приобрела более 20 лайнеров, однако регулярно летают только шесть.

Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН предположил, что мексиканцы решили продать самолеты из-за проблем с нехваткой запчастей. Ранее СМИ сообщали, что перевозчик из-за дефицита комплектующих начал разбирать стоящие на земле машины.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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