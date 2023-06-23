Минпромторг опроверг сообщения о переносе МАКС

Ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов в беседе с ТАСС сообщил, что МАКС могут перенести на 2024 год. Собеседник агентства сослался на письмо вице-премьера РФ - главы Минпромторга Дениса Мантурова.

«По поводу новости о переносе МАКСа - от нас никакое письмо не уходило», — отметили в Минпромторге.

МАКС запланирован на 25-30 июля 2023 года.

