Минпромторг объявил о возобновлении программы льготного автокредитования
В России возобновлены программы стимулирования спроса на автомобили - льготное автокредитование и льготный лизинг. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.
В ведомстве указали, что на их реализацию выделят 6,5 млрд рублей и 8 млрд рублей, соответственно, что поможет «дополнительно реализовать более 36 тысяч автомобилей».
«Льготное автокредитование действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, граждан с инвалидностью и семей с детьми в ДФО», - говорится в сообщении.
Также в Минпромторге напомнили, что базовая скидка по льготному автокредитованию составит 20%, а на отечественные электромобили - 35%. Максимальная стоимость автомобилей с двигателями внутреннего сгорания - два млн рублей.
Ранее в Ассоциации европейского бизнеса заявили, что объёмы продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в августе на 35% превысили показатели последнего месяца лета 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru