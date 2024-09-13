Минпромторг объявил о возобновлении программы льготного автокредитования

В ведомстве указали, что на их реализацию выделят 6,5 млрд рублей и 8 млрд рублей, соответственно, что поможет «дополнительно реализовать более 36 тысяч автомобилей».

«Льготное автокредитование действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, граждан с инвалидностью и семей с детьми в ДФО», - говорится в сообщении.

Также в Минпромторге напомнили, что базовая скидка по льготному автокредитованию составит 20%, а на отечественные электромобили - 35%. Максимальная стоимость автомобилей с двигателями внутреннего сгорания - два млн рублей.

Ранее в Ассоциации европейского бизнеса заявили, что объёмы продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в августе на 35% превысили показатели последнего месяца лета 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».