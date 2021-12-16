Минпромторг не планирует новых соглашений о сдерживании цен на продукты

Министерство промышленности и торговли не собирается в ближайшем будущем заключать новые соглашения по стабилизации цен на сахар, масло и другие продукты питания. Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. По его словам, заключённые ранее соглашения с производителями дали возможность сдержать рост цен на эти два продукта, но все-таки в будущем необходимо применять рыночные методы.

По словам Евтухова, надо своевременно проводить соответствующую работу по отдельным группам товаров с применением различных механизмов для балансировки цен на продовольствие.

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Он напомнил, что у властей есть механизм установления предельных цен на социально значимые товары, однако он до сих пор ни разу не был задействован, поскольку есть опасность разбалансировки рынка продуктов.

Евтухов также обратил внимание, что кабинет министров в этом году принял распоряжение о мониторинге динамики цен на потребительские товары и услуги. Инфляция по продовольственной группе товаров сейчас выше, чем в прошлые годы, однако она значительно ниже, чем могла бы быть, благодаря принятым мерам, утверждает замминистра.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПродуктыЦеныМинпромторг
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