Минпромторг не планирует новых соглашений о сдерживании цен на продукты

Министерство промышленности и торговли не собирается в ближайшем будущем заключать новые соглашения по стабилизации цен на сахар, масло и другие продукты питания. Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. По его словам, заключённые ранее соглашения с производителями дали возможность сдержать рост цен на эти два продукта, но все-таки в будущем необходимо применять рыночные методы.

По словам Евтухова, надо своевременно проводить соответствующую работу по отдельным группам товаров с применением различных механизмов для балансировки цен на продовольствие.