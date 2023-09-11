Минпромторг: Магазины Decathlon откроются в РФ до конца 2023 года

В рамках Восточного экономического форума он уточнил, что это произойдёт после того, как будет закрыта одобренная правительственной комиссией сделка по продаже активов новому владельцу. Он отметил, что сделка по продаже активов оказалась

«Сделка.. была одобрена... несколько месяцев назад, уже уплачен обязательный взнос в бюджет, и я думаю, что до конца этого года магазины будут открываться», — сказал замминистра.

Пивоваренный концерн Heineken завершил сделку по продаже российских активов, бизнес приобрела группа «Арнест», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».