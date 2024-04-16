Минпромторг исключил значимый рост цен на вино из-за повышения акциза

Представитель ведомства выразил уверенность, что Министерство финансов и Росалкогольтабакконтроль примут взвешенные решения по ценообразованию на российском рынке вина. Евтухов отметил, что повышение акцизов не должно повлиять на производителей и потребителей.

По данным РБК, компания «Абрау-Дюрсо» уведомила контрагентов о повышении цен на продукцию с 13 мая. Стоимость выпускаемых предприятием вин увеличится до 35%.

С 1 мая 2024 года акциз на вино вырастет с нынешних 34 до 108 рублей за литр. 1 января 2025-го планируется очередная индексация - до 112 рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

