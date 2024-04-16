Минпромторг исключил значимый рост цен на вино из-за повышения акциза
Значительного роста цен на российское вино после повышения акцизов не будет, считает заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов. Его слова приводит ТАСС.
Представитель ведомства выразил уверенность, что Министерство финансов и Росалкогольтабакконтроль примут взвешенные решения по ценообразованию на российском рынке вина. Евтухов отметил, что повышение акцизов не должно повлиять на производителей и потребителей.
По данным РБК, компания «Абрау-Дюрсо» уведомила контрагентов о повышении цен на продукцию с 13 мая. Стоимость выпускаемых предприятием вин увеличится до 35%.
С 1 мая 2024 года акциз на вино вырастет с нынешних 34 до 108 рублей за литр. 1 января 2025-го планируется очередная индексация - до 112 рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru