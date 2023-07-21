Минпромторг: французская сеть Decathlon нашла покупателя на свой бизнес в России
Французская сеть по продаже спортивных товаров, экипировки и одежды для отдыха Decathlon обрела покупателя на все свои активы в России. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, передает ТАСС.
По его словам, сделка уже одобрена комиссией правительства РФ по иностранным инвестициям.
«Французская сеть Decathlon нашла покупателей на все свои магазины в России», — подчеркнул Евтухов.
Всего на территории России французской сети принадлежали 35 гипермаркетов и один склад. Их новым владельцем станет российская компания АРМ, владеющая, в частности, франшизой Mango.
Ранее в «Спортмастере» предрекли проблемы Decathlon с продажей бизнеса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru