Минпромторг: французская сеть Decathlon нашла покупателя на свой бизнес в России

По его словам, сделка уже одобрена комиссией правительства РФ по иностранным инвестициям.

«Французская сеть Decathlon нашла покупателей на все свои магазины в России», — подчеркнул Евтухов.

Всего на территории России французской сети принадлежали 35 гипермаркетов и один склад. Их новым владельцем станет российская компания АРМ, владеющая, в частности, франшизой Mango.

Ранее в «Спортмастере» предрекли проблемы Decathlon с продажей бизнеса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

