Минпромторг допустил падение промпроизводства в РФ в 2022 году
Министерство промышленности и торговли России прогнозирует возможность спада промышленного производства в стране по итогам года, однако ещё не готово озвучивать точные цифры. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров.
Он отметил, что по оценке аналитиков, спад может составить 7-9%. Вместе с тем, по словам руководителя Минпромторога, всё ещё может поменяться.
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил сегодня, что инфляция в России в 2022 году составит около 21%, валовой внутренний продукт упадёт почти на 9%. По оценке Кудрина, страна в ближайшие 1,5 – 2 года будет существовать «в очень сложной ситуации».
В 2021 году отечественная промышленность, по информации Росстата, выросла на 5,3% по сравнению 2020 годом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru