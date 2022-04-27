Минпромторг допустил падение промпроизводства в РФ в 2022 году

Министерство промышленности и торговли России прогнозирует возможность спада промышленного производства в стране по итогам года, однако ещё не готово озвучивать точные цифры. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров.

Он отметил, что по оценке аналитиков, спад может составить 7-9%. Вместе с тем, по словам руководителя Минпромторога, всё ещё может поменяться.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил сегодня, что инфляция в России в 2022 году составит около 21%, валовой внутренний продукт упадёт почти на 9%. По оценке Кудрина, страна в ближайшие 1,5 – 2 года будет существовать «в очень сложной ситуации».

В 2021 году отечественная промышленность, по информации Росстата, выросла на 5,3% по сравнению 2020 годом.

