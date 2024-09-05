Минприроды планирует открыть в Сибири и на Дальнем Востоке до 1000 месторождений

Министерство природных ресурсов собирается открыть на Дальнем Востоке и на территории Сибири не менее одной тысячи месторождений. Такие план озвучил глава ведомства Александр Козлов на Восточном экономическом форуме.

Согласно планам, до 2030 года в Сибири и на Дальнем Востоке будет исследовано не менее 329 перспективных территорий. Как заявил глава Минприроды РИА Новости, Россия располагает огромными запасами нефти и газа, однако до сих пор обширные территории не изучены.

Речь, в частности, идёт об Арктическом шельфе. По словам министра, пока ещё обсуждается, станет ли проект «Континентальный шельф» отдельным федеральным проектом или войдет в уже запущенные программы.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на ВЭФ поставил задачу обеспечить ресурсный суверенитет страны.

