Минобороны России и Турции обсудили вывоз зерна из украинских портов
Делегации Министерства обороны РФ и Министерства национальной обороны Турции во вторник провели в Москве переговоры, в ходе которых обсудили в том числе вывоз зерна из портов на Украине. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства.
«Стороны обсудили вопросы безопасного выхода турецких торговых судов и вывоза зерна из украинских портов, а также подходы к обеспечению безопасного мореплавания в акватории Черного моря», — отмечается в сообщении.
Делегации двух стран подчеркнули важность взаимодействия в двустороннем формате и договорились о продолжении консультаций.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 058 / сут.
Умерли
381 тыс.+66 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 767 / сут.
- СМИ: в Италии арестовали имущество 14 попавших под санкции россиян
- Более тысячи человек погибли в результате землетрясения в Афганистане
- Представитель Белого дома заявила, что Байден «усиливает страдания» американцев
- Минобороны России и Турции обсудили вывоз зерна из украинских портов
- Губернатор Голубев: Пожар на НПЗ в Ростовской области возник из-за атаки беспилотника
- В МИД пообещали практический ответ на ограничение транзита в Калининград
- Центробанк предложил изменить тарифы ОСАГО из-за подорожания запчастей
- ЦИК передал Удальцовой мандат Рашкина
- В АТОР назвали отечественную альтернативу путешествиям в Европу
- Умер певец Пьер Нарцисс
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru