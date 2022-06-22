Минобороны России и Турции обсудили вывоз зерна из украинских портов

Делегации Министерства обороны РФ и Министерства национальной обороны Турции во вторник провели в Москве переговоры, в ходе которых обсудили в том числе вывоз зерна из портов на Украине. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Макрон: Прорабатывается маршрут вывоза зерна с Украины

«Стороны обсудили вопросы безопасного выхода турецких торговых судов и вывоза зерна из украинских портов, а также подходы к обеспечению безопасного мореплавания в акватории Черного моря», — отмечается в сообщении.

Делегации двух стран подчеркнули важность взаимодействия в двустороннем формате и договорились о продолжении консультаций.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗерноУкраинаТурцияМинобороны РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры