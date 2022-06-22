Минобороны России и Турции обсудили вывоз зерна из украинских портов

«Стороны обсудили вопросы безопасного выхода турецких торговых судов и вывоза зерна из украинских портов, а также подходы к обеспечению безопасного мореплавания в акватории Черного моря», — отмечается в сообщении.

Делегации двух стран подчеркнули важность взаимодействия в двустороннем формате и договорились о продолжении консультаций.

