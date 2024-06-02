Министры ОПЕК+ продлили действие соглашения до третьего квартала 2025 года
Министры стран - членов ОПЕК+ на встрече глав делегаций продлили действие соглашения до ноября 2025 года, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Отмечается, что разрешенный уровень добычи нефти для членов ОПЕК+ увеличен на 400 тысяч баррелей в сутки. В основном это произошло за счет роста квоты Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
С начала 2024 года валовая добыча нефти в России составила 195,7 миллиона тонн. Это на 1,8% меньше, чем годом ранее.
Ранее стало известно, что на Индию и Китай приходится более 80% экспорта российской нефти, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru